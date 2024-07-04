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Гафин: у нас в планах сохранить Константина Тюкавина - мне не кажется, что он перерос уровень РПЛ

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Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"На летнее трансферное окно у нас в планах сохранить Константина Тюкавина. Когда придет подходящее время для продажи Тюкавина в европейские клубы, то так и случится. Мне не кажется, что он перерос уровень РПЛ. Костя должен прогрессировать с каждым сезоном", - цитирует Гафина Sport24.

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, зимой нападающий продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах нападающего заинтересованы мадридский "Атлетико" и португальская "Бенфика".

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков.

Динамо Дмитрий Гафин Константин Тюкавин
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