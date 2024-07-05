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Новичок ЦСКА Круговой: я ставлю цель - вернуться в сборную России

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Новичок московского ЦСКА защитник Данил Круговой рассказал о целях относительно выступлений за сборную России.
Фото: РИА Новости
"Сейчас контактов с Валерием Георгиевичем не было. Но я ставлю цель - вернуться в сборную России. И все будет зависеть от меня", - сказал Круговой.

В составе национальной команды на счету у Данила Кругового одна проведенная игра - в 2022 году против сборной Киргизии. Вторую половину прошлого сезона защитник провел в команде "Зенит-2", которая играет во Второй лиге. Этим летом Круговой перешел из петербургского клуба в ЦСКА.

Источник: Sport24

ЦСКА Данил Круговой Сборная России
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