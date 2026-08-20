Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
18:00
СочиНе начат
Арсенал Тула
18:30
РоторНе начат

Кубок России

Новости
Балтика
20:45
Динамо МхНе начат

Воробьев: если мы каждый матч будем выигрывать, а я не буду забивать, то расстраиваться не буду

Нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев высказался о своей результативности.
Фото: ФК "Ахмат"
"Конечно, нападающий ценится голами. Но мы делаем хорошую работу, и самое главное, выигрываем. Честно, если мы каждый матч будем выигрывать, а я не буду забивать, то расстраиваться не буду", - сказал Воробьев "Матч ТВ".


Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" в июле 2026 года. В текущем сезоне за "быков" форвард провел 6 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Игрок подписал контракт с клубом сроком до конца июня 2030 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится