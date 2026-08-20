Широков прокомментировал игру "Спартака" при Карседо

"Спартак" — это "Спартак". Пять туров может быть одно, потом пять туров — другое. И так до конца чемпионата. Команда легко может уйти на зимний перерыв лидером, но, как у нее всё сложится весной, никто не знает", - сказал Широков "Матч ТВ".
Вчера, 19 августа, "Спартак" проиграл "Рубину" во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, после чего "Рубин" выиграл серию одиннадцатиметровых - 5:3. "Спартак" с четырьмя очками занимает первое место в группе. 2 сентября красно-белые сыграют дома с "Родиной".