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Широков прокомментировал игру "Спартака" при Карседо

Бывший игрок "Спартака" Роман Широков высказался об игре красно-белых под руководством Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" — это "Спартак". Пять туров может быть одно, потом пять туров — другое. И так до конца чемпионата. Команда легко может уйти на зимний перерыв лидером, но, как у нее всё сложится весной, никто не знает", - сказал Широков "Матч ТВ".


Вчера, 19 августа, "Спартак" проиграл "Рубину" во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, после чего "Рубин" выиграл серию одиннадцатиметровых - 5:3. "Спартак" с четырьмя очками занимает первое место в группе. 2 сентября красно-белые сыграют дома с "Родиной".

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