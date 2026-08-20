Бубнов - о несостоявшемся трансфере Даку в "Зенит": дураки

"Зенит" пришёл, Даку на медосмотр приехал, как увидели его наколки, сказали: "Нет, всё. До свидания". Дураки", - сказал Бубнов в видео "Коммент.Шоу".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Перед трансфером игрока фанаты красно-белых во время матча Кубка России с "Оренбургом" (5:1) скандировали с трибун "Косово - Сербия", а одна из фанатских группировок открыто высказалась против перехода форварда.