«Краснодар» обыграл «Динамо», но потерял Кривцова: цена московской победы может оказаться слишком высокой

«Краснодару» хватило одного точного выстрела. Его нанёс 19-летний Казбек Мукаилов, а затем краснодарцы выдержали продолжительную осаду. Главным архитектором этой обороны стал Александр Корякин, превративший свои ворота в практически неприступную крепость. Но у этого матча была и другая, гораздо более тревожная для гостей история. Победа в Москве может обернуться серьёзной потерей: Никита Кривцов покинул поле с повреждением задней поверхности бедра. Поэтому итоговые 0:1 для «Краснодара» оказались одновременно и триумфом, и поводом для беспокойства.
Корякин против всех
В таких матчах обычно говорят о голе. Но на этот раз справедливее начать с человека, который поспособствовал этому голу стать победным. Александр Корякин провёл вечер, после которого партнёры вполне могли вынести его с поля на руках. «Динамо» постепенно превращало матч в осаду: москвичи двигали мяч вокруг штрафной, подключали фланги, искали передачи в свободные зоны и раз за разом заставляли оборону «Краснодара» работать на пределе.
После перерыва давление стало ещё сильнее. Появление Бителло и Артура добавило хозяевам скорости, а атаки стали возникать практически волнами. Но всякий раз, когда «Динамо» находило брешь, последним препятствием становился Корякин. Самым показательным оказался удар Антона Миранчука. Полузащитник замыкал передачу в одно касание, не давая вратарю времени на подготовку. Удар выглядел таким, после которого голкиперу остаётся лишь проводить мяч взглядом. Корякин сделал иначе — мгновенно среагировал и успел отбить его. Затем были другие попытки. Бителло пробивал с лёта. Сергеев пытался замкнуть прострел в подкате. Москвичи грузили штрафную, искали вторые мячи, подключали игроков к стандартам.
Но у «Краснодара» нашёлся человек, который словно каждый раз появлялся в нужной точке. К концу матча стало очевидно: «Динамо» уже сражается не только с соперником, но и с его вратарём, который проводит один из тех вечеров, когда забить ему можно только чудом.
Момент, который мог изменить всё
А ведь сценарий встречи мог оказаться совершенно другим ещё в самом начале.
На пятой минуте после удара Окишора мяч попал в руку Магомеда Оздоеву внутри штрафной. Контакт был, но судейская бригада не увидела в нём основания для назначения пенальти. Кирилл Новиков позволил продолжить игру, а ВАР не стал отправлять главного арбитра к монитору. Эпизод наверняка ещё долго будут обсуждать именно потому, что он находится на границе трактовок. Рука не выглядела откровенно поднятой или вытянутой, но при этом была отведена от корпуса.
Сам Оздоев после игры отметил любопытную вещь: по современным правилам такой эпизод, вероятно, не тянет на 11-метровый, хотя ещё несколько лет назад решение могло быть совершенно иным. В этом и заключается проблема подобных моментов: окончательного ответа на вопрос «что было бы, если бы назначили пенальти?» не существует.
Мукаилов снова наказал «Динамо»
У «Краснодара» нашёлся собственный ответ на все динамовские атаки — молодой форвард, которому пока даже не исполнилось 20 лет. Казбек Мукаилов снова забил «Динамо». Причём сделал это в эпизоде, где требовалось не столько мастерство, сколько футбольная наглость и мгновенная реакция. На 44-й минуте Батчи отправил мяч в штрафную. Мукаилов не уступил в борьбе Ульви Бабаеву, продолжил движение, а после скидки Уткина оказался первым на мяче. Дальше нападающий не стал усложнять. Одно решение, один удар — и мяч оказался в углу ворот Игоря Лещука. 0:1.
Динамовцы сразу пошли спорить, считая борьбу Мукаилова с Бабаевым слишком жёсткой. Но гол остался в силе. Для самого Казбека это уже третий гол в ворота «Динамо» за карьеру. Для 19-летнего игрока такая статистика выглядит слишком выразительно, чтобы её совсем не замечать.
Красивый гол отменили, некрасивый — засчитали
Парадоксально, но незадолго до победного мяча «Краснодар» забил гораздо эффектнее. Мукаилов пяткой разрезал оборону «Динамо» и вывел Боселли на прекрасную позицию. Уругваец переиграл Лещука и отправил мяч в сетку. Казалось, гости нашли идеальный ответ на давление хозяев. Но боковой арбитр поднял флаг — офсайд.
Красивейший эпизод вечера отправился в историю как несостоявшийся гол.
Зато через несколько минут «Краснодар» забил совсем иначе. Без эффектных комбинаций и эстетики. Просто выиграл борьбу, сделал скидку и точно завершил атаку. И именно в этом, пожалуй, заключалась философия матча.
Проблемы «Динамо» уже нельзя списывать на невезение
После такого поражения первое желание — списать всё на отсутствие удачи. И определённые основания для этого есть. Когда команда бьёт 20 раз, девять раз попадает в створ и всё равно не забивает, разговор о невезении выглядит вполне естественным. Особенно если напротив стоит вратарь, проводящий фантастический матч.
Но для «Динамо» есть одна неприятная деталь: подобный сценарий уже перестаёт выглядеть случайностью. Команда способна добраться до чужой штрафной. Способна контролировать мяч. Способна создавать численное преимущество, разыгрывать комбинации и регулярно доставлять мяч в опасные зоны. А затем словно упирается в невидимую стену. Последний пас оказывается неточным. Удар приходится не туда. Нападающий не успевает подставить ногу. Игрок получает мяч в выгодной позиции, но делает лишнее касание. И вот уже перспективная атака заканчивается ничем.
Особенно тревожно, что эта проблема касается не одного конкретного футболиста. Она становится системной. Поэтому поражение от «Краснодара» — это не только история о невероятном Корякине. Это очередное напоминание о том, что хорошая игра сама по себе не превращается в результат.
«Краснодар» выиграл, но заплатил слишком дорого
Для Мурада Мусаева вечер начинался как почти идеальный кубковый сценарий. Ротация сработала, команда выдержала давление, забила перед самым перерывом, а затем пережила тяжёлый второй тайм. Но финальный свисток принёс тренеру не только удовлетворение. Сначала из-за повреждения поле покинул Батчи. А затем случился куда более тревожный эпизод с Никитой Кривцовым.
Полузащитник вышел после перерыва, однако спустя некоторое время схватился за заднюю поверхность бедра. Дальше стало понятно, что продолжать он не может. Кривцова пришлось уводить с поля под руки, а его эмоции после повреждения говорили о серьёзности ситуации лучше любого послематчевого комментария.
Для «Краснодара» это особенно неприятно. После ухода Эдуарда Сперцяна Кривцову досталась гораздо более заметная роль в созидании. При отсутствии Джона Кордобы его значение для атакующей структуры также возрастает. Поэтому возможная потеря Никиты на длительный срок способна ударить по команде гораздо сильнее, чем кажется сразу после матча.
«Краснодар» забрал три очка в Москве, но теперь Мусаеву остаётся надеяться, что за эту победу команда не заплатила главным своим ресурсом — здоровьем одного из ключевых футболистов.
Победил «Краснодар», а вопросы остались у всех
Гости победили, но большую часть второго тайма вынуждены были отбиваться. «Динамо» создавало момент за моментом и вполне могло как минимум сравнять счёт.
Мукаилов реализовал свой шанс. Корякин спас всё остальное. Поэтому «Краснодар» заслуживает похвалы не только за гол, но и за умение терпеть. Команда выдержала давление и не рассыпалась тогда, когда «Динамо» буквально зажимало её у собственных ворот.
Москвичам же остаётся куда более неприятная задача — понять, почему хороший футбол снова не стал хорошим результатом. Именно это делает поражение особенно болезненным. «Динамо» не выглядело командой, которую нужно списывать со счетов. Напротив, отдельные игровые связи уже начинают работать заметно лучше. Но пока всё это остаётся без главного — без голов.
Можно атаковать чаще. Можно создать в разы больше. Но пока мяч не оказывается в сетке, всё это перечёркивается одним ударом.
Фото: официальные сайты РФС и ФК Краснодар