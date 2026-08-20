Булыкин - о поражении "Динамо": этот странный формат Кубка непонятен футболистам, поэтому никто не будет расстраиваться, если проиграл

- Игра в этом матче была хорошая, с обилием моментов. И по движению тоже смотрелась неплохо. Но этот странный формат Кубка, он непонятен для всех футболистов, которые играли и играют. Поэтому никто не будет расстраиваться, если проиграли один матч, и никто не будет настраиваться на эти матчи так, что обязательно нужно выиграть, как при обычном формате Кубка.
Поэтому ничего страшного не произошло: проиграли - и проиграли. А после ряда последующих матчей будем уже смотреть, кто выйдет из группы.
Динамовцы в этом матче бились, но сегодня "Краснодар" оказался сильнее, а "Динамо" не реализовало моменты, которые у них были. "Бело-голубым" необходима уверенность, которую придают победы. Так что в ближайших матчах обязательно нужно побеждать.
Алина Гущина, Rusfootball.info