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Булыкин - о поражении "Динамо": этот странный формат Кубка непонятен футболистам, поэтому никто не будет расстраиваться, если проиграл

Бывший форвард "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал Rusfootball.info поражение от "Краснодара" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Игра в этом матче была хорошая, с обилием моментов. И по движению тоже смотрелась неплохо. Но этот странный формат Кубка, он непонятен для всех футболистов, которые играли и играют. Поэтому никто не будет расстраиваться, если проиграли один матч, и никто не будет настраиваться на эти матчи так, что обязательно нужно выиграть, как при обычном формате Кубка.
Поэтому ничего страшного не произошло: проиграли - и проиграли. А после ряда последующих матчей будем уже смотреть, кто выйдет из группы.
Динамовцы в этом матче бились, но сегодня "Краснодар" оказался сильнее, а "Динамо" не реализовало моменты, которые у них были. "Бело-голубым" необходима уверенность, которую придают победы. Так что в ближайших матчах обязательно нужно побеждать.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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