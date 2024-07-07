- Мы провалили старт. Сергей Николаевич ещё со сборов нам говорил, что надо включаться с первых туров. И времени на раскачку нам никто не даст. Но у нас не получилось. Очень тяжело втягивались. Отсюда такой результат. Зимой сменилось руководство, пришли новые игроки, на мой взгляд, качественные. И стало лучше, - передаёт слова Латышонка "Чемпионат".
Калининградская "Балтика" под руководством главного тренера Сергея Игнашевича сезон-2023/2024 провела в Российской премьер-лиге после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе. По итогам чемпионата балтийцы набрали 26 очков в 30 матчах и вернулись в Первую лигу.
В осенней части сезона "Балтика" набрала 13 очков в 18 матчах РПЛ, в весенней части - 13 очков в 12 матчах, потерпев поражения в четырёх заключительных турах национального первенства. При этом калининградцы пробились в Суперфинал Кубка России, где уступили "Зениту" (1:2).
Латышонок рассказал, почему "Балтика" не смогла удержаться в РПЛ в сезоне-2023/2024
Голкипер "Зенита" и экс-вратарь "Балтики" Евгений Латышонок ответил на вопрос о том, почему калининградцы не смогли спасти прошедший сезон в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"