- Вектор клуба сместился с бразильского на российский рынок? Думаю, просто назрела необходимость усиления российского костяка. Это "Зенит" и сделал. Как будет комплектоваться состав команды? Всё будет как обычно. 25-26 футболистов на сезон. Просто сейчас их пока 30. Какие-то ребята наверняка ещё покинут команду. Одного-двух новичков точно можно ожидать. Но всё, опять же, зависит от позиции и переговоров с игроками. Основной причиной является то, что "Зенит" хочет победить в новом сезоне, в год столетия. Поэтому такие усиления делаются, чтобы начать с места в карьер, - приводит слова Аршавина "Советский спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов России подряд, начиная с сезона-2018/2019. При этом в прошедшем сезоне-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионами только в последнем туре, опередив "в финишном створе" московское "Динамо". В 2025 году петербургский клуб, основанный в 1925 году, будет праздновать вековой юбилей.
В июне 2024 года "Зенит" официально объявил о приобретении четырёх российских игроков - атакующего полузащитника Максима Глушенкова ("Локомотив"), правого защитника Сергея Волкова ("Краснодар"), голкипера Евгения Латышонка ("Балтика") и левого защитника Юрия Горшкова ("Крылья Советов").
Аршавин: назрела необходимость усиления российского костяка. Это "Зенит" и сделал
Заместитель генерального директора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал о причинах активной работы сине-бело-голубых на трансферном рынке.
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