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Аршавин: я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука в "Зенит"

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Заместитель генерального директора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин оценил возможность приглашения в команду полузащитника Антона Миранчука.
Фото: РИА Новости
"Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука. Но мне кажется, что это уже неактуально. Хотя по игровым качествам он бы подошёл "Зениту", - сказал Аршавин.

Этим летом у Антона Миранчука закончился контракт с московским "Локомотивом". Игрок и клуб не смогли договориться о продлении соглашения, в настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел за "железнодорожников" 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Источник: "Советский спорт"

Андрей Аршавин Антон Миранчук Зенит Российские трансферы
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