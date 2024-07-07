"Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука. Но мне кажется, что это уже неактуально. Хотя по игровым качествам он бы подошёл "Зениту", - сказал Аршавин.
Этим летом у Антона Миранчука закончился контракт с московским "Локомотивом". Игрок и клуб не смогли договориться о продлении соглашения, в настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел за "железнодорожников" 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Источник: "Советский спорт"
Аршавин: я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука в "Зенит"
Заместитель генерального директора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин оценил возможность приглашения в команду полузащитника Антона Миранчука.
Фото: РИА Новости