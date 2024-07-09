"Для новых тренеров, какие бы они ни были, Российская Премьер-Лига очень сложна. Другое дело, какие трансферы клубы сделают, какие изменения у них будут. И надо не забывать, что, с корабля на бал попадая, сразу можно результат не дать. А тому же "Спартаку", возможно, терпения не хватает иногда. И не только руководству — самим футболистам, кстати, тоже", — цитирует Черчесова "РБ Спорт".
О подписании двухлетнего соглашения с 45-летним тренером московский "Спартак" объявил 16 мая 2024 г. Ранее сербский специалист возглавлял сербскую "Црвену Звезду" (в 2019-2022 гг.), итальянскую "Сампдорию" (в 2022-2023 гг.) и венгерский "Ференцварош" (в 2023-2024 гг.). В качестве тренера Станкович сумел трижды выиграть чемпионат Сербии, дважды стать обладателем Кубка Сербии и один раз выиграть чемпионат Венгрии.
Минувший сезон Российской Премьер-Лиги московский "Спартак", набрав 50 очков, завершил на пятой строчке. Новый сезон начнётся для красно-белых 21 июля выездной игрой против "Оренбурга".
Черчесов - о перспективах Станковича: "Спартаку" иногда не хватает терпения
Главный сборной Казахстана Станислав Черчесов изложил свои мысли о перспективах Деяна Станковича у руля московского "Спартака".
Фото: "Известия"