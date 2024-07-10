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"Ростов" и "Факел" проведут ещё один товарищеский матч

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Воронежский "Факел" и "Ростов" в рамках подготовки к новому сезону РПЛ проведут второй товарищеский матч.
Фото: ФК "Факел"
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воронежского клуба. Контрольная игра пройдет в закрытом режиме в Воронеже 13 июля.

Напомним, 27 июня команды встречались в Ростове также в формате закрытой игры, тогда победу одержали желто-синие благодаря голу Голенкова.

В первом туре нового сезона РПЛ "Факел" в гостях встретится с московским "Динамо", а "Ростов" примет на своем поле ЦСКА. Оба матча пройдут 20 июля.

Факел Ростов
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