Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воронежского клуба. Контрольная игра пройдет в закрытом режиме в Воронеже 13 июля.
Напомним, 27 июня команды встречались в Ростове также в формате закрытой игры, тогда победу одержали желто-синие благодаря голу Голенкова.
В первом туре нового сезона РПЛ "Факел" в гостях встретится с московским "Динамо", а "Ростов" примет на своем поле ЦСКА. Оба матча пройдут 20 июля.
"Ростов" и "Факел" проведут ещё один товарищеский матч
Воронежский "Факел" и "Ростов" в рамках подготовки к новому сезону РПЛ проведут второй товарищеский матч.
Фото: ФК "Факел"