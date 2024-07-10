"Я думаю, судьба Соболева в "Зените" будет как у Дзюбы. Саша будет много забивать, он характерный форвард, настырный. Думаю, два-три сезона он будет лучшим бомбардиром чемпионата России", - сказал Давыдов.
27-летний форвард Александров Соболев может этим летом присоединиться к сине-бело-голубым. Как пишут СМИ, "Зенит" и "Спартак" близки к договоренности по трансферу, который может состояться в ближайшее время. Ожидается, что сумма составит 10 миллионов евро, а с учетом бонусов она может вырасти до 12 миллионов.
Соболев пришел в московский "Спартак" в 2020 году из самарских "Крыльев Советов", на его счету 139 игр в красно-белой футболке, 52 гола и 38 голевых передач. В 34 матчах прошлого сезона нападающий десять раз огорчал соперников и сделал еще девять ассистов для своих партнеров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-спартаковец Давыдов: судьба Соболева в "Зените" будет как у Дзюбы
Бывший нападающий "Спартака" Денис Давыдов поделился ожиданиями от игры нападающего Александра Соболева в случае его перехода в "Зенит" из стана красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"