- Любой финал - это непредсказуемая игра. Будь то Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром" или финал Евро Испания - Англия. Поэтому нет никакого смысла загадывать и говорить, что у "Зенита" будет больше шансов. Потому что на один матч может настроиться даже команда Второй лиги, выйти и обыграть клуб из РПЛ. На данный момент "Зенит" усилился больше, чем "Краснодар". Но я бы не стал отдавать предпочтение в Суперкубке России питерцам, - передаёт слова Таранова "Чемпионат".
13 июля 2024 года состоится матч Суперкубка России-2024, в котором встретятся обладатель всех трёх российских трофеев сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" и серебряный призёр Российской премьер-лиги "Краснодар". Встреча за первый трофей нового сезона пройдёт в Волгограде на поле принимавшей матчи Чемпионата мира-2018 "Волгоград Арены" и начнётся в 20:30 по московскому времени.
"Краснодар" в этом матче имеет шанс завоевать свой первый официальный трофей в истории. Ранее чёрно-зелёные дважды выходили в финал Кубка России и в обоих случаях проигрывали в серии пенальти - "Ростову" в сезоне-2013/2014 и ЦСКА в сезоне-2022/2023.
Экс-защитник "Краснодара" Таранов: нет никакого смысла говорить, что у "Зенита" в Суперкубке будет больше шансов
Экс-защитник "Краснодара" Иван Таранов ответил на вопрос об ожиданиях от матча "быков" против "Зенита" в Суперкубке России.
Фото: ФК "Зенит"