Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Дзюба высказался о работе судей в РПЛ

Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался о работе российских арбитров.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Дзюбы, арбитры стали слишком сильно надеяться на ВАР.

- Мы больше говорим о судействе, чем о футболе. Непонятные решения.
В большинстве своем судьи хорошие ребята — есть простые, но есть и те, кто общается некрасиво. Они стали чересчур уповать на ВАР, - цитирует Дзюбу "СЭ".

В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге 18 матчей и отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Контракт форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

