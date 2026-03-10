Дзюба высказался о работе судей в РПЛ

- Мы больше говорим о судействе, чем о футболе. Непонятные решения.
В большинстве своем судьи хорошие ребята — есть простые, но есть и те, кто общается некрасиво. Они стали чересчур уповать на ВАР, - цитирует Дзюбу "СЭ".
В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге 18 матчей и отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Контракт форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца текущего сезона.