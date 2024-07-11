"Это большие игроки, большая потеря. Но в футболе нет незаменимых. Если мы будем работать как единое целое, все будет отлично и будет результат", - цитирует Воробьёва "РБ Спорт".
Напомним, что форвард Дмитрий Воробьёв присоединился к "Локомотиву" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно. Ранее "железнодорожников" покинул нападающий Максим Глушенков, которого приобрёл петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро. Также клуб на правах свободных агентов покинули следующие игроки: форвард Артём Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов, защитник Станислав Магкеев и голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков.
Нападающий "Локомотива" Воробьёв - об уходе ряда игроков: в футболе нет незаменимых
Новичок "Локомотива" Дмитрий Воробьёв высказался о покинувших клуб игроках.
Фото: ФК "Локомотив"