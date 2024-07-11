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Нападающий "Локомотива" Воробьёв - об уходе ряда игроков: в футболе нет незаменимых

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Новичок "Локомотива" Дмитрий Воробьёв высказался о покинувших клуб игроках.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это большие игроки, большая потеря. Но в футболе нет незаменимых. Если мы будем работать как единое целое, все будет отлично и будет результат", - цитирует Воробьёва "РБ Спорт".

Напомним, что форвард Дмитрий Воробьёв присоединился к "Локомотиву" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно. Ранее "железнодорожников" покинул нападающий Максим Глушенков, которого приобрёл петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро. Также клуб на правах свободных агентов покинули следующие игроки: форвард Артём Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов, защитник Станислав Магкеев и голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков.

Локомотив Дмитрий Воробьев Рифат Жемалетдинов Артем Дзюба Максим Глушенков
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