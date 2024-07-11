"Команда стала слабее, потому что ушли лидеры, которые определяли игру "Локомотива": Миранчук, Жемалетдинов, особенно Глушенков. Заменить их практически некому, нужны большие деньги, чтобы купить кого?то подобного уровня. С таким составом клуб даже в пятерку не попадет, будет в середине таблицы", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
Напомним, что форвард Дмитрий Воробьёв присоединился к "Локомотиву" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно. Ранее "железнодорожников" покинул нападающий Максим Глушенков, которого приобрёл петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро. Также клуб на правах свободных агентов покинули следующие игроки: форвард Артём Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов, защитник Станислав Магкеев и голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 московский "Локомотив" примет на своём поле новичка лиги - тольяттинский "Акрон". Команда Михаила Галактионова сыграет в одной группе Кубка России с "Ростовом", "Химками" и "Оренбургом".
Наумов - о "Локомотиве": с таким составом клуб даже в пятерку не попадет, будет в середине таблицы
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Локомотив"