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Наумов - о "Локомотиве": с таким составом клуб даже в пятерку не попадет, будет в середине таблицы

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Команда стала слабее, потому что ушли лидеры, которые определяли игру "Локомотива": Миранчук, Жемалетдинов, особенно Глушенков. Заменить их практически некому, нужны большие деньги, чтобы купить кого?то подобного уровня. С таким составом клуб даже в пятерку не попадет, будет в середине таблицы", - цитирует Наумова "Матч ТВ".

Напомним, что форвард Дмитрий Воробьёв присоединился к "Локомотиву" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно. Ранее "железнодорожников" покинул нападающий Максим Глушенков, которого приобрёл петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро. Также клуб на правах свободных агентов покинули следующие игроки: форвард Артём Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов, защитник Станислав Магкеев и голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков.

В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 московский "Локомотив" примет на своём поле новичка лиги - тольяттинский "Акрон". Команда Михаила Галактионова сыграет в одной группе Кубка России с "Ростовом", "Химками" и "Оренбургом".

Николай Наумов Локомотив
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