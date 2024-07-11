По информации источника, "Севилья" проявляла интерес к полузащитникам сборной России Алексею и Антону Миранчукам. Сообщается, что испанцы контактировали по поводу возможных переходов игроков, однако официальных предложений не было. Отмечается, что на сегодняшний день сделка выглядит маловероятной.
Напомним, Алексей Миранчук является футболистом "Аталанты", цвета которой защищает с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за итальянцев 42 матча и оформил в них 4+12 по системе гол плюс пас. Его брат Антон этим летом стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с московским "Локомотивом". В прошлом сезоне хавбек сыграл 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 7 голевых передач на партнеров.
Источник: Metaratings
Источник: "Севилья" проявляла интерес к полузащитникам сборной России Миранчукам
Братья Миранчуки могут воссоединиться в Испании.
Фото: "СЭ"