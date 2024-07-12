"Распродажи игроков в "Локомотиве" нет. Из футболистов, которые регулярно выходили в стартовом составе весной 2024 года, мы потеряли только двух игроков. Остальные футболисты, которые по разным причинам покинули клуб, либо не имели игровой практики, либо были игроками ротации", - цитирует Леонченко "СЭ".
В летнее трансферное окно нападающий Максим Глушенков перешёл из "Локомотива" в "Зенит" за 6,5 миллионов евро - в прошлом сезоне форвард стал лучшим ассистентом российского чемпионата. Также клуб на правах свободных агентов покинули следующие игроки: полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, защитники Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский, а также голкиперы Даниил Худяков и Маринато Гильерме.
Клуб приобрёл нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьёва и подписал на правах свободного агента полузащитника Артёма Тимофеева, который ранее выступал за "Ахмат".
Гендир "Локомотива" Леонченко: распродажи игроков в клубе нет
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Локомотив"