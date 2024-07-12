– Мы сделали Шунину предложение продолжить работать в клубе, развиваться тут. Решение о непродлении было трудным. Оно было принято в интересах команды.
После завершения прошлого сезона динамовцы объявили о том, что они не стали продлевать контракт с голкипером Антоном Шуниным. Вратарь покинул родную команду на правах свободного агента. Он выступал за нее с 2005 года.
Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 56 очков и заняли третье место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Гендир “Динамо” Пивоваров: решение об уходе Шунина было принято в интересах команды
Генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров высказался об уходе голкипера Антона Шунина из клуба.
Фото: "Матч ТВ"