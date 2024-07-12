Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
СпартакЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
ПетровацЗавершен

Гендир “Динамо” Пивоваров: решение об уходе Шунина было принято в интересах команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров высказался об уходе голкипера Антона Шунина из клуба.
Фото: "Матч ТВ"
– Мы сделали Шунину предложение продолжить работать в клубе, развиваться тут. Решение о непродлении было трудным. Оно было принято в интересах команды.

После завершения прошлого сезона динамовцы объявили о том, что они не стали продлевать контракт с голкипером Антоном Шуниным. Вратарь покинул родную команду на правах свободного агента. Он выступал за нее с 2005 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 56 очков и заняли третье место в турнирной таблице.

Источник: “Матч ТВ”

Дмитрий Пивоваров Шунин Антон Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится