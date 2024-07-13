"Тяжело говорить о фаворитах, потому что команды выходят играть после отпуска. Не думаю, что кто-то будет явным фаворитом. У "Краснодара" не сыграет Кордоба: большая потеря для команды. Если сравнивать только состав, то у "Зенита" он сильнее, чем у "Краснодара": глубже, разнообразнее", - цитирует Ещенко "Матч ТВ".
Сегодня, 13-го июля, состоится матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром" - встреча состоится в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене". За "быков" не сыграют игроки сборной Колумбии: Джон Кордоба и Кевин Кастаньо, так как колумбийцы вышли в финал Кубка Америки, где им предстоит сыграть с Аргентиной.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, а "Краснодар" расположился на второй строчке с отставанием от сине-бело-голубых в одно очко. Также петербуржцы завоевали Кубок страны, одержав победу в Суперфинале турнира над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Ещенко считает, что в матче за Суперкубок России нет явного фаворита
Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"