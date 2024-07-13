"Сегодня последняя игра Клаудиньо? С чего вы взяли?", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Зенита" Клаудиньо перешёл в бразильский "Фламенго" - сообщалось, что о трансфере будет объявлено официально после матча за Суперкубок России - бразильцы могут заплатить за переход игрока 18 миллионов евро. Встреча между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится сегодня, 13-го июля, в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене".
Бразильский полузащитник провёл за петербуржцев во всех турнирах 104 встречи и записал на свой счёт 20 забитых мячей и 26 голевых передач.
Медведев высказался о возможном уходе Клаудиньо из "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном уходе из клуба Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"