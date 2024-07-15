"Барселона" проявляет трансферный интерес к 26-летнему бразильскому хавбеку "Зенита" Венделу, сообщают СМИ.
Вендел выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года, когда был выкуплен у португальского "Спортинга" за 20 миллионов евро. В матче за Суперкубок России против "Краснодара" бразильский полузащитник забил гол и оформил две результативные передачи.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Зенита" Венделу
По данным источника, испанская "Барселона" проявляет трансферный интерес к бразильскому полузащитнику "Зенита" Венделу.
Фото: ФК "Зенит"