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"СЭ": "Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Зенита" Венделу

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По данным источника, испанская "Барселона" проявляет трансферный интерес к бразильскому полузащитнику "Зенита" Венделу.
Фото: ФК "Зенит"
"Барселона" проявляет трансферный интерес к 26-летнему бразильскому хавбеку "Зенита" Венделу, сообщают СМИ.

Вендел выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года, когда был выкуплен у португальского "Спортинга" за 20 миллионов евро. В матче за Суперкубок России против "Краснодара" бразильский полузащитник забил гол и оформил две результативные передачи.

Источник: "СЭ"

Зенит Ла Лига Барселона Российские трансферы Маркус Вендел
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