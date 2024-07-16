"Думаю, в этом году команды смогут конкурировать с "Зенитом". Будет даже не 3, а 5 претендентов. Но зависеть все будет опять от концовки чемпионата. Все команды усреднились, а "Зенит" будет более расслаблен, так что жду интригу", - сказал Булыкин.
По его мнению, составить конкуренцию петербургскому клубу должны "Краснодар" и все московские клубы - ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив". Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые добились победы в российском чемпионате в последнем 30-м туре, набрав 57 очков. Вторую и третью позицию с 56-ю набранными баллами заняли "Краснодар" и московское "Динамо". Московский "Локомотив" пришел четвертым, набрав 53 очка, "Спартак" и ЦСКА расположились на пятой и шестой строчке, наиграв на 50 и 48 очков соответственно.
Источник: Sport24
Булыкин: в этом сезоне команды смогут конкурировать с "Зенитом", будет не три, а пять претендентов
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от конкуренции в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости