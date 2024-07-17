Газзаев оценил трансферную политику московского ЦСКА

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о трансферной компании клуба в летнее трансферное окно.
Фото: GETTY IMAGES
"Пока мне сложно оценить возможности и качества новичков ЦСКА, и насколько они помогут клубу. Сейчас только национальное первенство покажет, насколько правильными были трансферная политика клуба и выбор нового главного тренера", - цитирует Газзаева "СЭ".

В летнее трансферное окно московский ЦСКА подписал на правах свободного агента Рифата Жемалетдинова, который ранее выступал за "Локомотив", а также защитника Даниила Кругового, ранее выступавшего за петербургский "Зенит" и двух нападающих - Секу Койта и Артема Шуманского. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, новым главным тренером клуба был назначен Марко Николич.

В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 московский ЦСКА сыграет на выезде с "Ростовом".

Валерий Газзаев ЦСКА
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