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Журналист Карпов: Чалов переходит из ЦСКА в ПАОК

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Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов перейдет в греческий ПАОК.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, стороны уже договорились о трансфере, осталось уладить последние детали перехода. Контракт будет подписан на 3 года. Федор Чалов будет зарабатывать 1,3 млн евро в год, а также 300 тысяч бонусами.

Российский форвард является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За основную команду футболист провел 262 матча, в которых отличился 89 забитыми мячами и 44 голевыми передачами.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

ПАОК ЦСКА Российские трансферы
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