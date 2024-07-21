Как сообщает источник, стороны уже договорились о трансфере, осталось уладить последние детали перехода. Контракт будет подписан на 3 года. Федор Чалов будет зарабатывать 1,3 млн евро в год, а также 300 тысяч бонусами.
Российский форвард является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За основную команду футболист провел 262 матча, в которых отличился 89 забитыми мячами и 44 голевыми передачами.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.
Источник: telegram-канал Ивана Карпова
Журналист Карпов: Чалов переходит из ЦСКА в ПАОК
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов перейдет в греческий ПАОК.
Фото: ПФК ЦСКА