По информации источника, футболист ожидает, когда клубы достигнут договоренностей по условиям трансфера. "Сочи" намерен выручить с продажи 23-летнего защитника 5 миллионов евро и рассчитывает, что в сделку будут включены бонусы. Испанский клуб на данный момент предлагает 3,5 миллиона и бонусы.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость словенца в 3,5 миллиона евро, контракт с вылетевшим из РПЛ "Сочи" действует до 30 июня 2025 года. Дркушич выступал за сборную Словении на прошедшем в Германии чемпионате Европы, словенцы прошли в 1/8 финала, где уступили команде Португалии в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 0:3). В прошедшем сезоне футболист провёл за вылетевший в Первую лигу "Сочи" 24 матча во всех турнирах, забив 2 гола.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": защитник "Сочи" Дркушич подписал контракт с "Севильей"
Словенский защитник "Сочи" Ваня Дркушич подписал контракт с испанской "Севильей".
Фото: IMAGO