Агент Дивеева рассказал, как проходит адаптация защитника в "Зените"

"Адаптация проходит планово, все отлично. В команде хорошо приняли Игоря, контакт налажен со всеми, в коллективе прекрасные отношения.
Игорь общается и с бразильцами, и с нашими ребятами. Какой-то такой приоритетности нет, все нормально в этом плане", - сказал агент.
Центральный защитник Игорь Дивеев стал игроком "Зенита" в минувшее зимнее трансферное окно. Футболист перебрался в петербургский клуб из московского ЦСКА, цвета которого защищал с 2019 года, и подписал контракт до лета 2029-го.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел в составе "армейцев" 19 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.
Источник: "РБ Спорт"