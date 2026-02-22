Матчи Скрыть

Агент Дивеева рассказал, как проходит адаптация защитника в "Зените"

Агент защитника "Зенита" Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал об адаптации своего клиента в новом клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Адаптация проходит планово, все отлично. В команде хорошо приняли Игоря, контакт налажен со всеми, в коллективе прекрасные отношения.

Игорь общается и с бразильцами, и с нашими ребятами. Какой-то такой приоритетности нет, все нормально в этом плане", - сказал агент.

Центральный защитник Игорь Дивеев стал игроком "Зенита" в минувшее зимнее трансферное окно. Футболист перебрался в петербургский клуб из московского ЦСКА, цвета которого защищал с 2019 года, и подписал контракт до лета 2029-го.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел в составе "армейцев" 19 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Источник: "РБ Спорт"

