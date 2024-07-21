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Гранат: в ПАОКе Чалов будет на ведущих ролях

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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал ожидаемый переход нападающего ЦСКА Фёдора Чалов в греческий ПАОК.
Фото: ЦСКА
"Чалов хочет играть за границей, попробовать свои силы в еврокубках. Если Федор выбрал этот путь, можно пожелать ему удачи. Чалов заиграет в чемпионате Греции. У него есть мастерство и опыт. В ПАОКе он будет на ведущих ролях", - сказал Гранат.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Чалов перейдет в ПАОК, в самом греческом клубе подтвердили информацию о переговорах с нападающим. В СМИ писали, что с Федором заключат контракт на три года с зарплатой в 1,3 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. В прошлом сезоне 26-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, забил 16 голов и сделал пять голевых передач.

Источник: "РБ Спорт"

Федор Чалов ПАОК Владимир Гранат ЦСКА Российские трансферы
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