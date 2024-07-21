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В ЦСКА сообщили, что Виктор Давила уже вернулся в Москву

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий Виктор Давила вернулся в Москву.
Фото: ПФК ЦСКА
"Виктор прилетел в Москву сегодня ночью, всё хорошо. У него был сложный перелёт: Сантьяго ? Буэнос?Айрес ? Стамбул ? Москва. Что касается его семейных дел, то мы не хотели бы это комментировать, как и дисциплинарные санкции - это внутренняя история клуба", - цитирует Брейдо "Матч ТВ".

Напомним, что нападающий Виктор Давила не вернулся в расположение ЦСКА к началу сезона и пропустил вчерашний матч 1-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:0). Сообщалось, что жена футболиста опасается возвращаться в Москву, так как считает, что находиться там опасно.

Виктор Давила перешёл в московский ЦСКА из мексиканского "Леона" прошлым летом за 5 миллионов евро - нападающий провёл за "армейцев" во всех турнирах 32 матча и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 5 миллионов евро.

ЦСКА Виктор Давила
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