"Виктор прилетел в Москву сегодня ночью, всё хорошо. У него был сложный перелёт: Сантьяго ? Буэнос?Айрес ? Стамбул ? Москва. Что касается его семейных дел, то мы не хотели бы это комментировать, как и дисциплинарные санкции - это внутренняя история клуба", - цитирует Брейдо "Матч ТВ".
Напомним, что нападающий Виктор Давила не вернулся в расположение ЦСКА к началу сезона и пропустил вчерашний матч 1-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:0). Сообщалось, что жена футболиста опасается возвращаться в Москву, так как считает, что находиться там опасно.
Виктор Давила перешёл в московский ЦСКА из мексиканского "Леона" прошлым летом за 5 миллионов евро - нападающий провёл за "армейцев" во всех турнирах 32 матча и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 5 миллионов евро.
В ЦСКА сообщили, что Виктор Давила уже вернулся в Москву
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий Виктор Давила вернулся в Москву.
Фото: ПФК ЦСКА