"В "Спартаке" сейчас нет игроков, с которыми можно было бы ехать в тот же Оренбург и рассчитывать на победу. Команда неплохая, но точно в ней не топовые футболисты. Да и последнее место работы Станковича подтверждает тезис, что быть хорошим футболистом, не значит быть хорошим тренером. Удивляет, что все ждали положительных результатов в Оренбурге", - сказал Червиченко.
21 июля московский "Спартак" потерпел поражение в гостевом матче с "Оренбургом" в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В составе оренбуржцев голы на свой счет записали Матиас Перес и Эмриджан Гюрлюк. Во втором туре красно-белые сыграют в гостях с подмосковными "Химками". Новый главный тренер московской команды Деян Станкович пришел в конце прошлого сезона, сербский специалист провел первую тренировку 21 июня, а также присутствовал на нескольких товарищеских матчах перед стартом РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: удивляет, что все ждали от "Спартака" положительных результатов в Оренбурге
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"