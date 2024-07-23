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В "Ростове" заявили, что не обсуждали приглашение в клуб Джикии

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, что клуб не обсуждал в качестве усиления кандидатуру защитника Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
"Рассматривал ли "Ростов" Джикию? Нет, разговоров с ним не было. Нам его не предлагали, даже не обсуждали", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".

Центральный защитник Георгий Джикия находится в статусе свободного агента. В конце мая у него истек срок контракта с московским "Спартаком", за который он играл с 2017 года и был капитаном команды.

"Ростов" стартовал с ничьи против столичного ЦСКА (0:0) в первом туре нового сезона российской Премьер-лиги. В рамках второго тура желто-синие сыграют в Самаре с "Крыльями Советов".

Алексей Рыскин Ростов Георгий Джикия
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