"У Козлова есть хороший потенциал, но его надо раскрыть. Пока он сыграл даже меньше, чем полгода, в "Балтике" - чуть больше 10 игр в РПЛ. Пока это ни о чем. Из них не все и полные матчи. Много было моментов, когда ребята сверкнули, а потом сникли", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно полузащитника Данила Козлов перешёл из калининградской "Балтики" в "Краснодар" за 1,25 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 Козлов провел за калининградцев во всех турнирах 15 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. После перехода в стан южан игрок вышел на 15 минут в матче за Суперкубок России против "Зенита", а также провел на поле 45 минут в матче 1-го тура РПЛ с "Ахматом". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
Широков: у полузащитника "Краснодара" Козлова есть хороший потенциал, но его надо раскрыть
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков высказался о полузащитнике "Краснодара" Даниле Козлове.
Фото: ФК "Краснодар"