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Смородская: пока маловато, чтобы считать Станковича нормальным тренером

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала первую победу Деяна Станковича во главе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- Пока маловато, чтобы считать Станковича нормальным тренером. Посмотрим еще. Что должно произойти, чтобы я назвала его крутым? Его команда должна показывать стабильную игру на протяжении хотя бы месяца. Можно и уступить, но игра должна быть уверенной, современной.

Напомним, Деян Станкович возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона. Под руководством сербского специалиста в матче 1-го тура российской Премьер-лиги красно-белые в гостях проиграли "Оренбургу" со счетом 0:2. Во втором туре московская команда добилась уверенной победы, обыграв на выезде "Химки" (3:1). Следующей игрой для команды Станковича станет кубковый поединок против столичного "Динамо", который состоится в среду, 31 июля.

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская Спартак Деян Станкович
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