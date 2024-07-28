- Пока маловато, чтобы считать Станковича нормальным тренером. Посмотрим еще. Что должно произойти, чтобы я назвала его крутым? Его команда должна показывать стабильную игру на протяжении хотя бы месяца. Можно и уступить, но игра должна быть уверенной, современной.
Напомним, Деян Станкович возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона. Под руководством сербского специалиста в матче 1-го тура российской Премьер-лиги красно-белые в гостях проиграли "Оренбургу" со счетом 0:2. Во втором туре московская команда добилась уверенной победы, обыграв на выезде "Химки" (3:1). Следующей игрой для команды Станковича станет кубковый поединок против столичного "Динамо", который состоится в среду, 31 июля.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: пока маловато, чтобы считать Станковича нормальным тренером
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала первую победу Деяна Станковича во главе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"