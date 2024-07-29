"Я думаю только об предстоящих матчах. А мой контракт - это вопрос агента и клуба, пусть они решают. Когда придет время, вы все узнаете. А сейчас я хочу сосредоточиться только на играх за ЦСКА", - цитирует Рошу "СЭ".
В прошлом сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 36 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что ряд турецких клубов заинтересован в услугах Виллиана Роши.
Роша - о будущем в ЦСКА: мой контракт - это вопрос агента и клуба, пусть они решают
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ПФК ЦСКА