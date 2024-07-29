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Роша - о будущем в ЦСКА: мой контракт - это вопрос агента и клуба, пусть они решают

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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я думаю только об предстоящих матчах. А мой контракт - это вопрос агента и клуба, пусть они решают. Когда придет время, вы все узнаете. А сейчас я хочу сосредоточиться только на играх за ЦСКА", - цитирует Рошу "СЭ".

В прошлом сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 36 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что ряд турецких клубов заинтересован в услугах Виллиана Роши.

Виллиан Роша ЦСКА
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