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Газзаев - о победе "Зенита" над "Ростовом": уже просматривается гегемония

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Российский тренер Валерий Газзаев высказался о победе "Зенита" над "Ростовом" в 3-м туре РПЛ (5:0).
Фото: "ТАСС"
"Впечатления остались только от "Зенита". Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества. После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата", - цитирует Газзаева "СЭ".

Вчера, 3-го июля, петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Педро, Глушенков (хет-трик) и Кассьерра. Напомним, что в 1-м туре команда Сергея Семака разгромила на выезде самарские "Крылья Советов" (4:0), а во 2-м туре с таким же счетом одержала победу над казанским "Рубином". В следующем туре петербуржцы примут на своем поле московское "Динамо".

В летнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего Максима Глушенкова из московского "Локомотива".

Валерий Газзаев Зенит Ростов
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