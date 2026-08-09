Историческая победа «Родины» над «Зенитом» и агония Семака с заменами. Что это было?

Старт в чемпионате у новичка вышел не лучшим образом. Команда Хуана Диаса проиграла на выезде «Спартаку» и «Ростову» на своем поле с общим счетом 2:7. Подсластил пилюлю кубковый поединок посреди недели против «Рубина», в котором москвичи разгромили своего соперника – 5:0. Возможно, именно это придало «Родине» хоть какой-то уверенности в своих силах перед поездкой в гости к «Зениту». Хотя, по первому тайму на «Газпром Арене» этого и не скажешь.
Сине-бело-голубые максимально доминировали первые 45 минут. Забили гол после прессинга, подали рекордное количество угловых (10) и казалось, что все идет к очередному, третьему подряд, разгрому. Но во втором тайме что-то сломалось, и игра пошла по совершенно иному сценарию.
На 59-й минуте нападающий Артур Гарибян сравнял счет, забив после подачи в штрафную головой. Однако арбитры усмотрели в моменте со взятием ворот нарушение правил. После вмешательства ВАР гол справедливо был засчитан. И практически сразу же, спустя каких-то пару минут, 20-летний форвард оформил дубль после ошибки Барриоса в центре поля.
Хозяева могли избежать позорного поражения: сначала Соболев пробил чуть выше перекладины, а позднее и Барриос мог реабилитироваться, но не попал в пустые ворота с нескольких метров.
Что было дальше, понятно только одному Семаку. Но иначе, как агонией, это не назвать. Совершенно очевидно, что когда все пошло не по плану, запасного на тренеской скамейке «Зенита» не оказалось.
С первых минут в атаке Сергей Богданович выпустил связку Соболев – Аугусто и в моменте, когда команде нужны были какие-то изменения, на поле вышли… Дуглас Сантос, Кевин Андраде и Нуралы Алип. Три защитника при том, что ты уступаешь в счете, а на скамейке, тем временем, остаются куда более атакующие Кондаков и Мостовой. Если таким образом Семак хотел переплюнуть главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова, то ему это однозначно удалось.
«Родина» стала первым клубом в истории, который, поднявшись из ФНЛ, смог одержать волевую победу на «Газпром Арене» в РПЛ.
А «Зенит», в свою очередь, проиграл дома впервые с 2024 года, получив звонкую пощечину после двух подряд разгромных побед с общим счетом 8:0. «Чему может научить поражение от «Родины»? – спросили Семака на послематчевой пресс-конференции. – «Да ничему, практически каждый год случаются такие матчи», - ответил специалист. Тут и добавить нечего.
Через неделю «Зенит» примет другую столичную команду – «Динамо».
Фото: ФК "Зенит"