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Туфан Садыгов: думаю, пару позиций усилим и будем совсем сильной командой

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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные "Химки", рассказал о планируемых усилениях команды.
Фото: ФК "Химки"
"Ещё укрепимся. Думаю, пару позиций усилим, которые тренер просит, и будем совсем сильной командой. Спортивный блок работает. Состав у нас опытный. Обновления нужны, но не массовые", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".

Вчера, 3-го июля, подмосковные "Химки" одержали гостевую победу над казанским "Рубином" в 3-м туре РПЛ со счетом 3:2. После 3-х сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 6-й строчке с 4-мя очками. В следующем туре "Химки" сыграют на выезде с "Пари НН".

Напомним, что в летнее трансферное окно клуб подписал на правах свободного агента Антона Заболотного, Дениса Глушакова, а также экс-защитника ЦСКА Седрика Гогуа. Также клуб взял в аренду у петербургского "Зенита" Зелимхана Бакаева.

Туфан Садыгов Химки Российские трансферы
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