Во Франции высказались о конкуренции Сафонова и Шевалье в "ПСЖ"

Французский журналист Дориан Бонзома для Rusfootball.info оценил положение Матвея Сафонова в "ПСЖ".

Фото: Getty Images

- Что можете сказать о конкуренции Сафонова и Шевалье? Кажется, что в матчах с "Монако" он не убеждал...



- Действительно, Сафонов опередил Луку Шевалье в иерархии. Но до каких пор? Многие из моих коллег критиковали его последний матч против "Монако", говоря, что он не может участвовать в игре ногами. Я нахожу критику немного резкой, потому что ему также не помогает его защита, которая в последнее время стала играть хуже.



Я нахожу его более внушительным и излучающим больше спокойствия, чем Шевалье. Но Луис Энрике без колебаний изменится свое решение, если показатели Сафонова упадут. И с риском того, что его не вызовут на чемпионат мира с его статусом вратаря №2 в "ПСЖ", Лукас Шевалье намерен взять реванш у Сафонова и доказать свою состоятельность. Ему очень нужно возвращаться в основу, чтобы поехать на чемпионат мира, - сказал Бонзома.



Матвей Сафонов стал игроком парижского клуба летом 2024 года, перейдя из "Краснодара".



В текущем сезоне российский голкипер принял участие в 11 матчах, пропустил 12 мячей и четырежды сумел сохранить ворота "сухими".