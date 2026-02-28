Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
Акрон2 тайм
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Во Франции высказались о конкуренции Сафонова и Шевалье в "ПСЖ"

Французский журналист Дориан Бонзома для Rusfootball.info оценил положение Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
- Что можете сказать о конкуренции Сафонова и Шевалье? Кажется, что в матчах с "Монако" он не убеждал...

- Действительно, Сафонов опередил Луку Шевалье в иерархии. Но до каких пор? Многие из моих коллег критиковали его последний матч против "Монако", говоря, что он не может участвовать в игре ногами. Я нахожу критику немного резкой, потому что ему также не помогает его защита, которая в последнее время стала играть хуже.

Я нахожу его более внушительным и излучающим больше спокойствия, чем Шевалье. Но Луис Энрике без колебаний изменится свое решение, если показатели Сафонова упадут. И с риском того, что его не вызовут на чемпионат мира с его статусом вратаря №2 в "ПСЖ", Лукас Шевалье намерен взять реванш у Сафонова и доказать свою состоятельность. Ему очень нужно возвращаться в основу, чтобы поехать на чемпионат мира, - сказал Бонзома.

Матвей Сафонов стал игроком парижского клуба летом 2024 года, перейдя из "Краснодара".

В текущем сезоне российский голкипер принял участие в 11 матчах, пропустил 12 мячей и четырежды сумел сохранить ворота "сухими".

