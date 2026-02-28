Об этом информирует Marca. По информации источника, в Манчестере готовы предложить бразильцу более выгодные финансовые условия, чем те, на которые может пойти "Реал" из-за ограничений по зарплатной ведомости. В английском клубе рассчитывают убедить футболиста не продлевать контракт, срок которого истекает летом 2027 года.
В текущем сезоне бразилец принял участие в 37 поединках, отметившись 13 забитыми мячами и 11 ассистами на партнёров.
"Манчестер Сити" хочет переманить звезду "Реала" - источник
"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания вингера "Реала" Винисиуса Жуниора и следит за развитием ситуации вокруг его будущего в мадридском клубе.
Фото: Getty Images