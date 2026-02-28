Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
Акрон2 тайм
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

"Манчестер Сити" хочет переманить звезду "Реала" - источник

"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания вингера "Реала" Винисиуса Жуниора и следит за развитием ситуации вокруг его будущего в мадридском клубе.
Фото: Getty Images
Об этом информирует Marca. По информации источника, в Манчестере готовы предложить бразильцу более выгодные финансовые условия, чем те, на которые может пойти "Реал" из-за ограничений по зарплатной ведомости. В английском клубе рассчитывают убедить футболиста не продлевать контракт, срок которого истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 37 поединках, отметившись 13 забитыми мячами и 11 ассистами на партнёров.

