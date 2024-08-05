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Ещенко: хочу ли вернуться в "Спартак" как тренер? Естественно, да

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Экс-защитник "Спартака" и тренер молодёжной команды "Кубани" Андрей Ещенко рассказал о желании вернуться к красно-белым в новом качестве.
Фото: ФК "Спартак"
- Нравится ли работать с молодёжью? Естественно, ребят хочется чему-то научить, дать им дорогу в жизнь. За четыре месяца шесть игроков подписали контракт с основной командой, а два футболиста уехали на краевые соревнования. В дальнейшем планируем подписывать пацанов ещё моложе. Хочу ли вернуться в "Спартак" в роли тренера? Естественно, да! Но сначала надо зарекомендовать себя, а дальше посмотрим, - приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

40-летний бывший защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко в июле 2023 года занял должность руководителя программы развития молодёжного футбола краснодарской "Кубани", а также тренера молодёжной команды жёлто-зелёных. До этого с июля 2022 года Ещенко работал на посту заместителя технического директора в клубной академии "Спартака".

Спартак Кубань Андрей Ещенко
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