"Перед дебютом Станкович сказал мне: "Давай, Марки, удачи тебе. Наслаждайся и вкалывай". Он заряжает меня перед каждой игрой, мне это нравится. Надеюсь, что "Спартак" будет выигрывать в каждом матче", - заявил Маркиньос.
Бразильский вингер Маркиньос перебрался в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша". Сумма трансфера, согласно данным СМИ, составила 5 миллионов евро, а зарплата самого игрока - 1.2 миллиона за сезон. Маркиньос дебютировал в составе своего нового клуба в матче 3-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Бразилец появился на поле после перерыва и отыграл тайм.
Источник: "Матч ТВ"
Маркиньос - после победы над "Крыльями Советов": надеюсь, "Спартак" будет выигрывать в каждом матче
Новичок "Спартака" Маркиньос поделился впечатлениями от дебюта за красно-белых в 3-м туре РПЛ против "Крыльев Советов" (3:0).
Фото: официальный сайт "Спартака"