"Трансфер Самородова - это в первую очередь инициатива Адиева по понятным причинам. Мы и сами вели его. Желание тренера и наше видение совпали", - сказал Газзаев.
Максим является воспитанником казахстанского клуба "Актобе", 22-летний нападающий сыграл 94 матча и забил 18 голов. Самородов с 2021 года выступает за национальную сборную Казахстана, которую тренировал нынешний наставник грозненцев Магомед Адиев. Накануне "Ахмат" объявил о подписании Самородова, с ним подписали контракт на четыре года.
Согласно данным, опубликованным на интернет-портале Transfermarkt, размер компенсации за переход футболиста составил 1 миллион евро при его оценочной рыночной стоимости в 1,2 миллиона.
Источник: "Чемпионат"
Спортдир "Ахмата" Газзаев: трансфер Самородова - это в первую очередь инициатива Адиева
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал переход казахского нападающего Максима Самородова.
Фото: ФК "Ахмат"