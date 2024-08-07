Спортдир "Ахмата" Газзаев: трансфер Самородова - это в первую очередь инициатива Адиева

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Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал переход казахского нападающего Максима Самородова.
Фото: ФК "Ахмат"
"Трансфер Самородова - это в первую очередь инициатива Адиева по понятным причинам. Мы и сами вели его. Желание тренера и наше видение совпали", - сказал Газзаев.

Максим является воспитанником казахстанского клуба "Актобе", 22-летний нападающий сыграл 94 матча и забил 18 голов. Самородов с 2021 года выступает за национальную сборную Казахстана, которую тренировал нынешний наставник грозненцев Магомед Адиев. Накануне "Ахмат" объявил о подписании Самородова, с ним подписали контракт на четыре года.

Согласно данным, опубликованным на интернет-портале Transfermarkt, размер компенсации за переход футболиста составил 1 миллион евро при его оценочной рыночной стоимости в 1,2 миллиона.

Источник: "Чемпионат"

Ахмат Магомед Адиев Российские трансферы
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