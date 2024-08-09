Сообщается, что в Москве остался защитник Роберто Фернандес, который травмировался 12 июля и с того времени занимается по индивидуальной программе.
Начало сезона у бело-голубых пропустили Фабиан Бальбуэна, который выступал за сборную Парагвая на Олимпийских играх, и Николас Маричаль, который восстанавливался после участия в Кубке Америки 2024 в составе сборной Уругвая. Но защитники вместе с командой полетели в Санкт-Петербург.
Встреча между "Зенитом" и "Динамо" пройдёт 10 августа на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
"СЭ": игроки "Динамо" Бальбуэна и Маричаль полетели в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"
Стал известен список игроков московского "Динамо", которые отправились в Санкт-Петербург на матч с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо" Москва