Президент европейского клуба: лучшим решением ФИФА будет возвращение России

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном возвращении России в международные турниры.

На фоне всего происходящего лучшим решением будет не отмена ЧМ в США, а возвращение России", - сказал Константин Sport24

Кристиан Константин не хочет, чтобы спорт связывали с политикой."ФИФА теоретически может исключить США и Израиль, но мне бы не хотелось, чтобы спорт снова связывали с политикой.28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по его территории.Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня. Турнир пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.