Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Президент европейского клуба: лучшим решением ФИФА будет возвращение России

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном возвращении России в международные турниры.
Фото: Getty Images
Кристиан Константин не хочет, чтобы спорт связывали с политикой.

"ФИФА теоретически может исключить США и Израиль, но мне бы не хотелось, чтобы спорт снова связывали с политикой.

На фоне всего происходящего лучшим решением будет не отмена ЧМ в США, а возвращение России", - сказал Константин Sport24.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по его территории.

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня. Турнир пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.

