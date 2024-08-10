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Латышонок - об отраженном пенальти: Нгамалё пробил так, как мы и думали

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Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок высказался по поводу отраженного им пенальти в матче против московского "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Ничего необычного — просто готовились, смотрели, куда он [Нгамалё] бил в предыдущие разы. Он пробил так, как мы думали", - цитирует слова Латышонка "СЭ".

Напомним, что "Зенит" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги одолел московское "Динамо" со счетом 1:0. Единственным голом в матче отметился Максим Глушенков, который замкнул передачу бразильского нападающего Педро. Евгений Латышонок на 86-й минуте парировал удар с точки от Нгамалё и помог своей команде одержать домашнюю победу.

Евгений Латышонок Зенит Динамо Чемпионат России ПЛ
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