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"Чемпионат": "Локомотив" отказался от трансфера капитана "ФКСБ" Дариусу Олару

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По информации СМИ, московский "Локомотив" отказался от приобретения капитана румынского "ФКСБ" Дариусу Олару.
Фото: ФК "ФКСБ"
Сообщается, что руководство "железнодорожников" посчитало требования румынского клуба завышенными. Ранее появлялась информация, что москвичи готовы заплатить за переход 26-летнего полузащитника 5,25 млн евро.

В минувшем сезоне Олару принял участие в 43 матчах (в среднем, 81,6 мин. за игру), в которых забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Кроме того, атакующий полузащитник сыграл 20 матчей в составе сборной Румынии.

По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 7 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Источник: "Чемпионат"

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