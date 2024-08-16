Сообщается, что руководство "железнодорожников" посчитало требования румынского клуба завышенными. Ранее появлялась информация, что москвичи готовы заплатить за переход 26-летнего полузащитника 5,25 млн евро.
В минувшем сезоне Олару принял участие в 43 матчах (в среднем, 81,6 мин. за игру), в которых забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Кроме того, атакующий полузащитник сыграл 20 матчей в составе сборной Румынии.
По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 7 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" отказался от трансфера капитана "ФКСБ" Дариусу Олару
По информации СМИ, московский "Локомотив" отказался от приобретения капитана румынского "ФКСБ" Дариусу Олару.
Фото: ФК "ФКСБ"