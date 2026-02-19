Матчи Скрыть

Хавбек "Сочи" близок к переходу в "Рубин" - источник

Казанский клуб может подписать полузащитника сочинцев.
Фото: ФК "Сочи"
По данным источника, опорный полузащитник "Сочи" Игнасио Сааведра близок к переходу в "Рубин" на правах аренды. Сообщается, что клубы находятся в активной стадии обсуждения и сделка частично согласована.

Сааведра присоединился к "Сочи" в январе 2024 года. Контракт 27-летнего игрока с клубом действует до лета 2027-го. В нынешнем сезоне чилийский хавбек провел в составе сочинской команды 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 4 забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

Источник: "Чемпионат"

