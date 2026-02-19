Матчи Скрыть

Нижний Новгород
3 - 3 3 3
КайратИдёт
Нижний Новгород
17:00
КайратНе начат

"Ахмат" арендует защитника ЦСКА - "СЭ"

"Армейцы" могут отдать игрока в аренду.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, центральный защитник московского ЦСКА Джамал Абдулкадыров продолжит карьеру на правах аренды в "Ахмате". Сообщается, что арендное соглашение будет рассчитано до конца этого сезона и предусматривает опцию выкупа.

20-летний Абдулкадыров провел в составе "армейцев" 17 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: "СЭ"

