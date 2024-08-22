"Думаю, обе команды не будут уступать друг другу. От этого матча во многом зависит то, насколько наш футбол хорош и притягателен сейчас. Игра должна быть зрелищной, все?таки встречаются флагманы российского футбола, дерби двух столиц", - сказал Губерниев.
Встреча между принципиальными соперниками состоится 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые после пяти игр занимают первое место в таблице, набрав 13 очков, в московской командой из-за травмы не сможет сыграть лучший бомбардир Максим Глушенков, также восстанавливается после повреждения бразилец Вендел. Красно-белые подходят к поединку с "Зенитом" с серией из пяти "сухих" матчей подряд во всех турнирах. Подопечные Деяна Станковича набрали 10 очков и сейчас занимают четвертое место в таблице РПЛ.
Напомним, в прошлом сезоне команды сыграли вничью в Санкт-Петербурге 0:0, в Москве сильнее оказались петербуржцы - 3:1.
Источник: "Матч ТВ"
Губерниев: от матча "Зенит" - "Спартак" во многом зависит то, насколько наш футбол хорош и притягателен
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"